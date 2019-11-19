美國參議院於18日發佈報告，指責大陸非法竊取美國智慧財產。並批評聯邦機構對該現象反應遲鈍，導致美國納稅人在不知情的情況下，資助了中國經濟發展以及軍事實力的崛起。

據美國CNBC電視台報導，美國參議院常設調查小組委員會(Permanent Subcommittee on Investigations)公佈一份105頁的報告，表示自上世紀90年代後期開始，大陸政府通過「千人計劃」聘用在美工作的研究員，從美國實驗室非法轉移智慧財產回中國。據悉，這些研究員大多受僱於美國政府公費資助的大學實驗室或研究機構，但美國機構卻全然不知。

撰寫報告的調查員引述一個案，指有一名參與中國「海外高層次人才引進計劃」的博士後研究生在回中國前，拿走近3萬個電子檔案。報告中還提及，中國政府於2008年啟動「千人計劃」，截至2017年，已經通過該類人才計劃招募超過7千名頂尖專才。目前，美國已經對有意前往美國的中國研究人員採取緊縮簽證發放的措施。今年6月，美國能源部就排除了參與「千人計畫」的中國科學家，藉以保護美國的競爭力和國家安全。

報告批評美國官方機構對中國人才計劃的威脅反應遲鈍。美國聯邦調查局（FBI）直到中國「千人計畫」啟動10年後才後知後覺正面臨被中國竊取知識產權的威脅。共和黨籍的委員會主席Rob Portman與委員會內最資深民主黨參議員Tom Carper表示，報告將讓美國國會可立法，避免美國知識產權被中國持續偷走。

《朝鮮日報》19日報道稱，該報告反映出美國政府也承認中國近年來在經濟或技術上取得飛速發展，美國認為其領先地位遲早會被中國取代，因此需要從各方面遏制中國崛起。多年來，美國一直指控中國竊取美國知識產權。對此，中方堅稱，華府誇大該問題，並強調相關不實指控缺乏證據。

(中時 )