三立八點台劇《炮仔聲》女主角李燕20日過生日，同劇演員陳冠霖、劉沛緹、劉至翰、陳志強、林萱瑜都特意放下手邊工作為她慶生，除了送上生日蛋糕，陳冠霖還貼心送給劇中「心愛老婆」一束玫瑰花。原本要給李燕一個驚喜，沒想到聰明如她早已發現大家的不對勁，事後驕傲地說天蠍座的特質就是精明。劉沛緹已事先送上生日禮物，還故意問李燕：「妳的耳環好漂亮，誰送的呀？」

《炮仔聲》演員為李燕慶生。（三立）

晉升為女作家行列的李燕，將在明年1月正式發行她的第一本書《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》，她許願希望新書能大賣。李燕平常喜歡在手機裡記錄心情與短文，這本書花了她2、3年的時間構思與撰寫，書裡也有給同劇組演員的話，像是陳志強常常會請教李燕台語，因此李燕在書中開玩笑寫道「希望你可以多看點書」，顯示兩人的好交情；另外也寫給吳婉君「我超愛你的臭咖修(臭腳丫)」，趁機爆好姐妹的料。

李燕的新書《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》書名直率犀利，李燕說很符合她的風格，她的個性是遇到討厭的人不會說出來，但會直接不跟那個人說話，陳志強在旁邊虧說一開始覺得李燕不怎麼理他，想說是不是討厭他，後來兩人變熟，李燕連陳志強在背劇本都要一直和他說話，讓陳志強笑說：「妳變得超愛我，這樣我很困擾耶！」

(中時 )