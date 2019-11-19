今日天氣明顯濕涼，但明（20）日溫度將慢慢回升，中央氣象局預報員劉沛滕表示，明（20）日最低溫與今日溫度相似，但北部白天高溫可來到20度，中部地區則有25度。氣象達人彭啟明臉書上也指出，這波回溫將持續到周末，但周末各地會有降雨機會，下周一也有另一波東北風南下。

劉沛滕提到，與今天天氣相比，明天北部山區、東北部以及花東地區會有降雨，清晨低溫依舊在17、18度左右，但白天台北高溫會來到20度、中南部可以來到27、28度左右。彭啟明在《兩分鐘報天氣》裡提到，由於低壓接近，周五、周六會有更多降雨，近期還看不到有很強的冷空氣到台灣來。

彭啟明說明，海鷗颱風因為遇到乾冷的東北風南下，會使它明顯減弱並漸漸消散，但東北風以及海鷗颱風的交互作用之下，迎風面東北部會持續有些陣雨。另外，菲律賓東方海面上，還是有低壓持續發展，未來有機會發展的機會。

(中時電子報)