「海鷗」颱風來勢洶洶 菲律賓數千人疏散 21:502019/11/19 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國太空總署（NASA）的「海鷗」颱風衛星照片。（NASA官網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 颱風「海鷗」（Kalmaegi）來勢洶洶，菲律賓北部19日已有至少5000人因此而離開家園，前往安全的地方避難，一些學校也停課。 新加坡《聯合早報》報導，國家氣象局說，海鷗颱風預計會以最高每小時120公里的風速橫掃菲律賓北部地區。此外，這場颱風預計也會為北部的卡加延省帶來強風暴雨，進而導致洪水，也會對交通造成影響。住在低窪地區民眾的住家或會受洪水侵襲。 為因應颱風海鷗的來襲，菲國當局已取消了數十趟內陸航班，也下令學校停課。 (中時 ) #菲律賓 #學校 #颱風 #海鷗 也許您會感興趣 推薦閱讀 朗讀第一名 李小妹來不及領獎 04:102019/11/15 社會新聞 作家控訴：有權的人不讀小說 04:102019/11/15 藝文副刊 私校家長眼中的「貴族學校」 李佳芬論文大公開、蔡總統呢？ 11:302019/11/15 政治 女童遭巨鱷狠咬 15歲兄驚險神救援 16:492019/11/15 日常 日夜溫差11度！海鷗颱風作怪 這3區恐降雨 22:122019/11/15 生活 從沒見過！台灣颱風論壇：風神路徑炫炮 12:442019/11/16 生活 東北季風明報到 北台灣轉涼有短暫陣雨 08:162019/11/17 生活 逃亡3年遭逮 涉太電繆竹怡獄中聲請再審遭駁 09:012019/11/17 社會 菲總統府證實 杜特蒂健康亮紅燈 17:432019/11/18 國際 「鳳凰」颱風最快明生成 吳德榮曝預測路徑 08:282019/11/19 生活 國際熱門新聞 圖輯》上天下地！港示威者3招衝破警圍攻 - 國際 局勢惡化 各國航空公司大砍飛港班機 - 時事 局勢惡化 各國航空公司大砍飛港班機 - 國際 香港局勢來到臨界點 星部長說有四點啟示 - 國際 求援！新港警一哥：警無法獨抗動亂 需要他們幫助 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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