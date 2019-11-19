颱風「海鷗」（Kalmaegi）來勢洶洶，菲律賓北部19日已有至少5000人因此而離開家園，前往安全的地方避難，一些學校也停課。

新加坡《聯合早報》報導，國家氣象局說，海鷗颱風預計會以最高每小時120公里的風速橫掃菲律賓北部地區。此外，這場颱風預計也會為北部的卡加延省帶來強風暴雨，進而導致洪水，也會對交通造成影響。住在低窪地區民眾的住家或會受洪水侵襲。

為因應颱風海鷗的來襲，菲國當局已取消了數十趟內陸航班，也下令學校停課。

(中時 )