菲律賓經濟好轉，有餘力投資在國防上，菲國空軍正在考慮在2020年購買多用途先進戰鬥機，以增強防空和邊境保護能力。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，菲律賓空軍高級官員在11月14日發表未來的戰機購買計畫，表示將會從國際上的戰機當中，挑出合適的機種，以增強空防實力，簡報中顯示了歐洲颱風戰機(EF-2000 Eurofighter Typhoon)，洛馬公司的F-16戰隼(Fighting falcon)，蘇霍伊Su-30側衛(Flanker)，與紳寶JAS-39獅鷲(Gripen )。

菲律賓過去曾經操作的F-5A戰機。(圖/Defense-Studies Blog Site)

這位官員指出，採購戰機的備忘錄，已在國防部進行審批，預計將在2020年第一季度或第二季度啟動該計畫。

由於長期經濟不振，菲律賓在1990年代時，菲律賓空軍使用的是F-5A/B自由鬥士戰機，其中有一些數量還是中華民國空軍轉贈。到了1997年亞洲金融風暴，菲律賓甚至連F-5A/B都無力維護，加上戰機本身也已老舊，到2005年全部的F-5A/B退役後 ，菲律賓空軍就沒有任何噴射戰機了，國家無戰機的時間長達10年。

直到2014年，菲律賓和美國簽署了《加強防務合作協定》，美國以優惠價格售予菲律賓F/A-50輕型戰機，才結束無戰機的窘境。

(中時電子報)