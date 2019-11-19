英德配今天合體登記，至今民調仍贏過國政配，在綠營一遍歡聲雷動慶祝之日，網友翻出半年前的新聞，看到這些記憶猶新的畫面，網友懷疑「綠營1450真的不會錯亂嗎？」，完全忘了半年前民進黨黨內初選，那場腥風血雨的日子。
當時才剛辭去行政院長不久的賴清德，突然出來大陣仗要參選總統，嚇壞英派，軟硬兼施仍不妥協，幾乎被逼到牆腳的賴清德不得不說重話，一要英派「不要再動用網軍」，沒想到這才說完，網軍又出現直指賴清德是中共同路人，讓賴進退兩難，最後慘敗暫離台灣傷心地。
才半年不到的傷心往事，如今卻已人事全非，網友說「回想今年四月，英派網軍才標籤賴清德是中共同路人，好的蔡英皇，壞的賴功德，才時隔不久，馬上就合體牽手來大選。」，也問問綠營1450：「今天看這種畫面，真的不會錯亂嗎？」。
但不管如何，英德還是手牽手合體參選了，那場腥風血雨的傷痕會被綠營的支持聲蓋過。以下為相關網友發文內容：
罪有英德，今天終於登記了。
是選總統，不是結婚。
回想今年四月，英派網軍才標籤賴清德是中共同路人，
好的蔡英皇，壞的賴功德，
才時隔不久，馬上就合體牽手來大選。
只能說蔡皇真的什麼人都能上，胃口真好，
今天看這種畫面，綠營1450真的不會錯亂嗎？
文章來源：英德配網友PO文
(中時電子報)
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