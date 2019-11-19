國民黨不分區名單惹眾怒，其中排名第16的車宜靜引發爭議，不僅是因為幾乎沒有知名度，更有可能取代韓派大將謝龍介進入國會。昨(18日)的廣播節目，主持人蘭萱問「車宜靜的專業是什麼」，吳敦義的反應讓觀眾看呆，直呼有夠瞎。

吳敦義上廣播節目，針對不分區風波一一解釋，吳敦義依舊堅持過程公正無私，相信社會大眾理解後能夠接受。針對外界質疑車宜靜是吳敦義太太蔡令怡的閨密，吳敦義怒駁「通通沒有任何關係」。蘭萱問「那車宜靜是誰？」，吳敦義無視問題，滔滔不絕闡述自己的不分區安排理念。

蘭萱不死心，再度提問：「我可不可以再問一次，所以這位車宜靜專業是什麼」，吳敦義聽到後沒有回答，只是睜大眼睛瞪著蘭萱，沉默數秒後，蘭萱趕緊表示自己不是針對車宜靜，但大家都介紹她是救國團主任葛永光之妻，實在是很奇怪的Title，吳敦義才表示車宜靜是做社會服務、公益的。

蘭萱再問：「所以她(車宜靜)有參加任何團體跟組織嗎」，吳敦義竟回：「有啊有啊，也有人推薦，我只是不認識而已」，一系列回答似乎讓主持人蘭萱頗為傻眼。

不少網友也痛批：「不知道還提屁啊」、「一人毀全黨」、「公正個鬼」、「繼續鬼扯啊」、「真的說謊都臉不紅氣不喘的耶」。

(中時電子報)