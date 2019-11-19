多次入圍金鐘獎的方宥心，在客家電視《烏陰天的好日子》劇中再次挑戰演技，飾演創傷症候群以及藥物成癮需戒斷的護理師。方宥心表示，為了詮釋這個角色壓力很大，再加上每場戲的情緒很重，每天收工回家後都累到直接睡死。同住的家人看在眼裡卻不敢問，只能天天買全雞回來滴雞精幫她補身體。方宥心笑說，殺青那天回家整個傻眼，明明家裡只有三個人，媽媽竟然準備了滿桌山珍海味，嚇到以為在除夕圍爐！

方宥心與劇中爸媽。（客家電視台）

方宥心自認爸媽與劇中角色很像，都是屬於比較傳統的父母，對子女的關心往往愛在心裡、全靠食物表示。方宥心提到媽媽廚藝很好，端午節的肉粽、中秋節的蛋黃酥，全都自製難不倒她，如果減肥期間也會貼心準備豐富的瘦身餐給她吃，常常好吃到忘記是在減肥。

方宥心表示，剛進演藝圈工作量不多，爸媽總會擔心問她下一個工作在哪裡，但現在拍戲殺青後，爸媽反而是關心她這次可以休息多久再繼續工作。

這次接演護理師一角，方宥心表示，這個角色很複雜、很有挑戰性，不過也終於可以跳脫以往總是飾演完美、陽光角色。正因為角色本身的複雜性，方宥心除了在開拍前買書做功課之外，她還針對角色各個階段的外表動作、語氣，內在的情緒、徵狀反應，寫成一張張的筆記，求好心切的她還把筆記傳給導演、副導及相關工作人員幫她留意各場次情緒，她不好意思笑說，希望沒有造成他們太大壓力啦！

《烏陰天的好日子》編劇黃靜瑱曾是護理人員、也待過精神療養中心，她以自身的專業背景與觀察，寫出了這齣以精神療養院為背景的故事。她表示，戲劇想要傳達給觀眾的是引起大眾對精神病患的重視，照顧一個精神病患的背後是需要龐大的家庭及社會組織來支持，如果我們身邊有遇到這樣的家庭，就算無法付出，也可以多點關愛。

(中時 )