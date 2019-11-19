綠議員飆罵「聽嘸人話」 李四川怒回「不答詢了」(影/中天新聞)

高雄市議會今(19日)進行市政總質詢，綠營市議員，質疑市府路平施工品質差，跟副市長李四川爆發激烈口角。李四川一直想澄清，卻頻頻被民進黨議員黃文益打斷，黃文益要李四川坐下，不斷跳針飆罵說：「坐下！你坐下啦！你聽不懂人話？」這讓李四川徹底火了回說：「你叫我坐下，我就開始不答覆！」

黃文益今在質詢前詢問在場市府官員，「市議員代替人民向市府爭取公共建設，市府官員可否拿此爭取案件向市議員要人情？」接著他播放上次市政總質詢時，遭副市長李四川怒飆，「你拜託我鋪路，結果後來就在議會修理我們」的影片片段內容。黃文益這次質詢時，要李四川講清楚說明白，攸關人民公共建設議題，怎被副市長拿來做人情。

黃文益想要有人解釋大順路橋施工情形，副市長李四川想解釋事發經過，但黃文益認為李四川答非所問，向主席喊時間暫停，李四川表示：「你剛才講的都不是事實」，黃文益隨即大罵：「你再亂講！你還要推卸責任？有這樣的副市長嗎？」

李四川解釋的過程中並強調，「若不是我做決定，大順路橋不會那麼順利」。不過，黃文益已經聽不下去了，頻頻打斷李的解釋，更怒喊：「坐下！你坐下啦！你聽不懂人話？」李四川則回應：「你要我坐下，我就開始不答覆了」。

質詢結束後，李四川主動向媒體說明，「黃議員拿中華電信施工不良，來質疑我們義勇路鋪路鋪得不好，所以我也請養工處到他那裡做說明，他剛才所講的都不是事實，只是因為他是議員，不讓我答詢。」

(中時電子報)