運氣也太好，有網友分享自己某天太早起意外買到超便宜的吉隆坡到歐洲的來回機票，而且還是赫赫有名的中東土豪航空，讓原PO網友直呼太幸運了。

網友在《Dcard》表示，「那天一個太早起幸運的被我搶到727台幣來回吉隆坡到馬德里」，原PO表示「以為是廉航還是啥的But」竟然是我偉大的土豪航空！！阿聯酋航空。他開心的表示，自己只花費了727台幣就買到阿聯酋航空吉隆坡到馬德里的來回機票！他滿足的說「此生無憾了...」

許多網友看了也紛紛表示羨慕，留言「太扯了！原po平時一定有在拜拜積德」、「期中考的分數都拿來並奉獻在這了...」。不過也有網友覺得看起來雖然是撿到大便宜，但是他發現台灣到吉隆坡的機票其實都不便宜，網友分享「我本來跟版大一樣想買1~2月吉隆坡飛歐洲的750台幣機票，但後來想想還要再買一段台灣飛吉隆坡的機票，這時間飛的都蠻貴的...」

(中時電子報)