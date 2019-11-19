69歲張先生年輕患有高血壓但固定服藥，身體向來硬朗，過去曾擔任司機，退休後當起開心自耕農，今年2月一次吃飯感覺難以下嚥、頭暈，他機警請妻叫救護車，送醫檢查竟是主動脈剝離，晚一步就醫恐後果難料；幸運逃過一劫的他出院後卻發現下肢腫脹、活動易喘，被檢查出心臟衰竭，3月再度住院接受心導管治療，隔天就開始展開心肺復健運動，復健半年多來，如今拿鋤頭耕田都不成問題！

打破傳統觀念認為心臟衰竭就不能運動，奇美醫學中心復健部主治醫師龔聖淳說，多數病人跟張先生一樣有類似疑問，奇美籌組心臟功能強化小組，跨科整合心臟科、復健科、個案管理師、營養師、藥師、物理職能治療師等單位，為患者提供「個人化運動處方」。

龔聖淳說，目前醫學上並無治癒心臟衰竭的特效藥，心臟衰竭病人也須長期接受藥物及飲食控制，除了定期回心臟科追蹤吃藥控制外，進行心肺復健也是治療中很重要的一環。經研究顯示，進行規律運動後能提升氧氣在體內的利用率，減少日常活動對心臟的負擔，病人往往很有感。

張先生說，他每周一、三、五都到醫院進行復健，持續三個月就發現心肺功能提升，因此每到復健時間都會乖乖報到。

龔聖淳說，其實在住院期間甚至加護病房內，只要經復健科醫師評估後，就可開始運動，分成三階段漸進式復健，每三到六個月追蹤心肺運動測試，幫助病人養成終身運動習慣。

(中時 )