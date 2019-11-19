據中新網19日綜合俄羅斯衛星網報導，瑞典檢察官伊娃-瑪麗佩爾松（Eva-Marie Persson）在記者會上表示，瑞典已停止對「維基解密」創辦人艾桑吉的性侵案調查。

據報導，佩爾松說：「我舉行這場記者會是為了宣布，針對朱利安·艾桑吉的調查已經停止。」她補充說，該案的證詞不足以繼續開展調查，對艾桑吉進行問訊也無法改變這種情況。

艾桑吉2010年被指控在瑞典期間涉嫌對兩名女性進行性騷擾和性侵，受到瑞典檢方調查。英國最高法院2012年裁定，可以將艾桑吉引渡至瑞典，由於擔心瑞典將自己引渡到美國，艾桑吉同年6月走入位於倫敦的厄瓜多駐英國使館，在使館內尋求政治庇護。

2019年4月11日，厄瓜多停止對艾桑吉提供外交庇護，英國倫敦警方在厄瓜多駐倫敦使館內將其逮捕。5月1日，倫敦法院因艾桑吉違反保釋條例，判處其50周監禁。瑞典檢察院此後恢復對艾桑吉的調查。5月底，美國向艾桑吉提出17項觸犯反間諜活動和洩露秘密信息相關法律的指控，加上此前共謀從事電腦駭客活動的指控，艾桑吉面臨最高175年監禁。

倫敦威斯敏斯特地方法院10月21日就將艾桑吉引渡至美國的問題，舉行了初步聽證會，11月18日就此舉行了第二次聽證會。引渡案的全面聽證會預計將於2020年2月舉行。

(中時電子報)