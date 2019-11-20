吳郭魚為台灣養殖漁產最大宗，加工後殘留大量魚皮、魚骨及魚頭等，今年6月進駐台南科學園區的創甡生物科技公司，從魚皮中萃取高純度膠原蛋白，使用於生醫材料及醫美修護保養品等領域，已成功開發台灣及東南亞市場。

為因應循環經濟時代潮流，成功大學國際傷口修復與再生中心投入資源進行相關研發，創甡生技公司取得傷口修復與再生中心教授湯銘哲研究團隊技轉魚皮膠原蛋白萃取技術，成功將廢棄物變身為黃金。

創甡自魚皮中萃取高純度膠原蛋白，突破以往同類型產品的問題，能生產出外觀純白且無腥臭味的產品，於生物活性研究方面，能利於受傷組織的修復，增加皮膚彈性及保溼性。

加上已知的高生物相容性、高生物降解性及低抗原性等特點，創甡海洋膠原蛋白可廣泛的使用於生醫材料及醫美修護保養品。且相較於其他動物性膠原蛋白，魚類膠原蛋白宗教禁忌較少，可讓世界約90％人口使用，較沒有動物性病毒如狂牛病、口蹄疫及禽流感等疑慮。

創甡不但已成功開發台灣及東南亞市場，未來將與成大傷口中心及成大醫院皮膚科、整型外科合作開發傷口敷料，並與成大衍生的其他公司共組產業策略聯盟，共同開拓國內外市場，預估在公司創立的第3年即可達約6700萬的營業額。

(中時 )