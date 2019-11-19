獅子鄉長周英傑（右二）為讓年產值破6300萬的「山蘇」結合觀光強化在地推廣，不僅請來名廚研發新料理，還將於23日舉辦首屆山蘇文化節。（謝佳潾攝）

「山蘇」號稱是獅子鄉綠色奇蹟，除年產量逾79萬公斤高居全屏之最、年產值破6300萬，品質也較花東一帶好，深受台北拍賣市場歡迎，但鄉長周英傑考量保鮮問題盼結合觀光強化在地推廣，不僅請來名廚研發新料理，還將於23日舉辦首屆山蘇文化節。

周英傑指出，獅子鄉好山好水，所以產出的山蘇全台有名，每次送到台北拍賣市場都大受歡迎，但山蘇是「嬌貴的野菜」，雖好生長但收成後的保鮮很講究，若冷藏設備不佳很容易壞掉，而這也增加了運輸成本，因此希望能在地推廣，讓山蘇在「家鄉」也能發光發熱。

周英傑向各方請益後，決定結合觀光強化地方行銷，不僅先後加入恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣觀光協會，還選在23日於雙流國家森林遊樂區入口旁舉辦首屆山蘇文化節，除有山蘇料理競賽、原音饗宴、好農市集外，也請來名廚葉宗奇研發2道專屬屏東吃法的山蘇新料理，加深山蘇在地化的意象。

獅子鄉公所觀農課指出，大眾提到山蘇，多會拿花東一帶與獅子鄉比較，而就種植面積或產量來看，獅子雖比不過花東，但是品質一定勝，不僅是因氣候、土質好，種在山坡地也是重點之一，因排水好根不易爛，而花東多種在平地靠黑網遮陰，效果有差。

觀農課說，全鄉種植山蘇的總面積約169公頃，以目前拍賣價1台斤約50元計算，年產值突破6300萬，盼在地推廣後效益能更大。

(中時 )