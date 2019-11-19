專家今天表示，若改用再生能源發電，到本世紀中以前，發電產生的空氣汙染對人體衝擊可減少多達80%。

法新社報導，德國波茨坦氣候變遷衝擊研究所（PIK）一群專家使用氣候與能源效率模型，模擬發電產業在2050年以前實施除碳的3種情境。

接著專家再把估算結果跟人體健康指標，以及發電機組使用年限內的碳排程度分析作結合。

專家發現，跟經濟高度仰賴化石燃料的現況相比，若絕大多數能源取自太陽能與風力發電，可使發電對健康的負面影響減少80%。

世界衛生組織（WHO）估計，全球每年有420萬人因空氣汙染早死，而空汙多半源自燃燒化石燃料來發電。

波茨坦氣候變遷衝擊研究所的模型預測，依現行能源業趨勢，全球人類到2050年以前將因空汙失去600萬年總壽命，若未來30年再生能源主導發電業，則可把這項數據減少至100萬年左右。

另外，這份報告也探討綠能發電在本世紀中之前對於環境和生態的影響。

研究團隊發現，儘管生物能源（bioenergy，以生物來源為材料製造的再生能源）具備低碳排潛力，卻會對環境帶來重大影響。事實上若以千瓦小時計算，生物能源要跟太陽能板生產等量能源，所需土地是太陽能板的100倍左右。

波茨坦氣候變遷衝擊研究所的土地利用管理部門負責人卜普（Alexander Popp）說：「土地對地球而言是有限資源。…由於全球人口持續增長，同時需要電力和食物，土地與糧食體系面臨的壓力也會增加。」

這份研究已刊登於國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）。（譯者：楊昭彥/ 核稿：林治平）1081119

(中央社)