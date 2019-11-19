英國廉航易捷航空公司（EasyJet）今天創業界首例，採取減少碳足跡的初步措施，以抵消所有航班的碳排放，並揭露將致力研發更環保發動機。

易捷航空執行長隆格蘭（Johan Lundgren）在聲明中表示：「我對我們的宣布引以為傲，打從今日起我們將會是首個運營整個網絡淨零碳排航班的全世界主要航空公司。」

隆格蘭指出：「我們正藉由抵消所有航班燃料產生的碳排放，來進行這項工作。我們承認抵消（碳排放）只是過渡性措施，但我們希望現在就針對碳排放採取行動。」

易捷航空預計2020年耗費約2500萬英鎊（約新台幣9.87億元）相關費用，同時因為短程運輸業面臨諸多挑戰，年度獲利也將小幅下降。

易捷航空表示，首要之務是在短期內減少碳足跡，並於長期內研發更環保發動機。該公司將投資於減少大氣中碳及二氧化碳當量的計畫。

易捷航空指稱，將透過「從空氣中物理性地去除二氧化碳，例如種植樹木，或避免更多二氧化碳排放」來達成目標。

然而，環保組織「綠色和平」（Greenpeace）抨擊上述聲明，指稱這是為了漂綠。批評者使用漂綠一詞，形容企業為了留住消費者，致力推動過於虛假的環保措施。

(中央社)