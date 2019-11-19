節目《E!Studio藝鏡到底》日前邀請到本屆金馬獎最佳新演員入圍者范少勳、蔡嘉茵，他們分別以熱血籃球電影《下半場》、減肥電影《大餓》闖進入圍名單，兩人竟然曾有兩度深厚師徒情誼，讓主持人瑪麗相當驚訝，蔡嘉茵是范少勳的表演指導老師，也曾是他的救生員指導教練，更爆料：「他15、16歲學救生時，都在忙著追姐姐啊！」

范少勳高中時曾接受救生員訓練，當時蔡嘉茵就是他的教練，沒想到多年後再相遇，蔡嘉茵變成他的表演老師，范少勳笑說：「一見面就認出來，想說她不是游泳教練嗎？」 主持人鄭偉柏笑虧：「你這輩子被這個人糾纏。」范少勳笑說：「好幸福喔！」蔡嘉茵笑著反擊：「是你糾纏我吧！」鄭偉柏接著問蔡嘉茵范少勳是否為受教的學生，范少勳也故作委屈直呼：「怎麼這樣問啦？」蔡嘉茵爆料：「他都在忙著追姐姐啊。」笑翻全場。

蔡嘉茵誇范少勳是演員自覺很高、把自己全然交出的演員，「做什麼練習在他身上都很有用，他很認真學習、做功課。」但仍有嚴厲責罵時：「你的腦袋在哪？組織在什麼地方？」蔡嘉茵笑說：「普通等級的羞辱。」范少勳讚蔡嘉茵：「她很厲害很會觀察，知道我需要什麼、缺少什麼，被這樣帶著很幸福，人生遇到問題也會請教她。」他透露蔡嘉茵很大方把表演教室的鑰匙給他，讓他不定時能留在教室讀劇本，范少勳當時經常窩在那準備角色。

蔡嘉茵、范少勳師徒情誼濃厚（MOMOTV提供）

蔡嘉茵和范少勳在入行成名前皆經歷過苦日子，蔡嘉茵曾在餐廳、加油站打工賺生活費，她有長達一、兩年時間窮困遼倒付不出房租靠室友救濟，「沒錢吃飯，室友就丟一包白米給我煮飯。那時候覺得窮到沒什麼可以怕，還需要怕什麼。」范少勳則是剛入行時演藝工作不穩定，曾開過uber、機車文件外送、當門僮、餐廳打工，甚至已是藝人還得同時當同公司藝人的助理來維持生計。

今年兩人同時角逐金馬最佳新演員，入圍名單公佈那天兩人通上電話，范少勳直呼：「怎麼辦啊，我們怎麼辦啊！」蔡嘉茵笑說：「如果我沒有入圍，一定想要他得獎，但是我有入圍，就期望雙蛋黃吧！」蔡嘉茵更向范少勳分析其他對手的電影：「我們倆完蛋了，你打打球、我減減肥，人家《我的靈魂是愛做的》尺度很大、《返校》要被鬼追還有白色恐怖，原騰在《樂園》裡要吸毒戒毒，我們倆太普通了！」本屆金馬最佳新演員真的是「死亡之組。」

資深媒體人鄭偉柏與瑪麗主持的MOMO綜合台節目《娛樂鄉民》第二季於11月18日開播，正式更名為《E!Studio藝鏡到底》將持續帶給觀眾更深度多元的知識性內容。該集內容於11月20日傍晚17:30在MOMO綜合台播出，《E!Studio藝鏡到底》社群平台同步上線。

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