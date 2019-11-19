《香港01》新聞網19日報導說，美國助理國務卿庫珀（R. Clarke Cooper）18日表示，美國可能針對埃及向俄羅斯簽訂購買蘇愷-35戰機（Su-35）合同而實施制裁。

埃及2019年初與俄羅斯簽訂20億美元合同，購買超過20架蘇愷-35戰機。負責政治及軍事事務的庫珀出席杜拜航空展受訪時表示，這會讓埃及面臨制裁，以及在未來失去購買（美國戰機）機會的風險。

報導指，美國可能會依據《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）對埃及實施制裁。該法案主要針對向俄羅斯購買軍事裝備的國家。

值得留意的是，埃及長久以來都是美國盟友之一，美國過去提供了數以十億計的軍事和經濟援助，也向該國出售F-16戰機等。然而，美國總統川普至今仍未實現2018年對埃及出售20架F-35戰機的承諾，這或導致埃及不得不把目光轉向俄羅斯。

南韓《東亞日報》19日指出，美國似乎格外喜歡拿自己的盟友「開刀」。從印度到土耳其再到如今的埃及，這三個國家都是美國的盟友，卻都因為和俄羅斯進行軍事上的合作，遭到了美國的制裁威脅。

雖然目前埃及尚未就此事做出回應，但有分析認為，若開羅政府選擇無視美國發出的制裁威脅，那埃及無疑是下一個土耳其。

(中時電子報)