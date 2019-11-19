世界盃外圍賽香港對柬埔寨今晚(19日)在香港大球場舉行，如同過去多場賽事亦有球迷以行動表達政治訴求，本場賽事依舊有球迷在場上高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」的口號，更有人揮動支持反送中示威的旗幟，並在播放大陸國歌時背向球場發出噓聲。

綜合港媒報導，香港足球隊今晚在香港大球場出戰世界盃外圍賽對柬埔寨，約有5000人入場觀賞。晚上約7時50分，兩支球隊準備出場時，有大批球迷高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」的口號。在賽前唱國歌儀式時，更約1/3球迷起身背向球場，甚至舉起中指並報以噓聲。

報導說，國歌奏完後噓聲才停止，賽事開始後，球迷在球場邊唱起《願榮光歸香港》，歌聲響徹球場，唱畢再呼喊口號。香港警員在球場外戒備，未進場干預。

一位在現場的陳姓球迷認為，各人有自由以不同方法支持香港，球迷應互相尊重，但不應噓《義勇軍進行曲》，拖累足總被罰款之外，也可能會造成港隊的主場資格被取消。

據報導，早前港足戰伊朗時就有球迷對國歌噓聲抗議，香港足總因而遭國際足協罰款約12萬港元（合台幣47.3萬）。

另一位港隊球迷阿全表示，他自己有一條港隊毛巾及球衣，作為香港一分子應支持港隊，而球賽可以團結港人，因可以和平地與數千以至上萬人聚在一起及集會，「讓人知道香港人一直都在」。

(中時電子報)