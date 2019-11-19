憑電影《熱帶雨》雙雙入圍金馬獎最佳男配角的新加坡演員許家樂及楊世彬，片中2人不約而同地犧牲色相、裸身演出，讓觀眾印象深刻。18日接受專訪時被問及全裸是否有壓力，許家樂和楊世彬都相當坦然，基於信任導演陳哲藝，才會任他擺佈。2人更坦言導演拍攝崇尚貼近生活與真實，所以2人的重點部位其實沒做任何保護措施，「提真槍」上陣，雖然電影沒有露骨呈現，但不免引人遐想。

許家樂與楊世彬。（石智中攝）

今年剛滿19歲的許家樂，6年前還是小學生的他初登金馬，以《爸媽不在家》入圍最佳新人，今年戲裡戲外「登大人」，在《爸媽》片中的「媽咪」楊雁雁，這回在《熱帶雨》卻成了他暗戀的女教師。許家樂將少年的血氣方剛與躁動不安揣摩得活靈活現，片中更衝動「霸王硬上弓」，背面全裸的模樣讓人吃驚。

他說：「一開始本來以為點到為止，不知道導演會拍那麼直接仔細」，他在開拍前自己與枕頭纏綿多回，更把導演拉「下海」陪練習，笑說：「不過他不敢我壓在他的身上，怕太胖把他壓垮了！」，當天正式上場拍了一整天，床戲部分重複無數次，將近4小時「大戰」讓他大呼：「做愛真累！」

許家樂。（石智中攝）

71歲的楊世彬同樣破格演出，在《熱帶雨》演出女主角的中風公公，該角色一句台詞都沒有，只能用含糊不清的喉音傳達感情，更失去絕大部分的行動能力。楊世彬在開拍前先到療養院與中風患者交心，將此內化成角色的養分，靠神情及肢體動作贏得金馬獎入圍肯定，也讓觀眾信以為真。

楊世彬在片中大小便失禁，全裸讓楊雁雁擦拭下體，下戲後他馬上對她說「對不起冒犯你了」，楊雁雁大方妙回：「我才冒犯你！」，感受演員彼此間的信任。楊世彬更自曝自己「先斬後奏」，接下角色以來從沒與太太討論商量，「她是看了報導寫我『一絲不掛』才知道的，我們相處不會干涉對方，不過由於我當老師，怕先講了會讓她為我的教職生涯多慮」，而他自己則對於裸戲沒心理負擔，坦言若是20年前就會猶豫是否演出，「那時思想比較保守，但現在我覺得演員就像是一塊花布、一團泥，讓由導演塑造。」

楊世彬。（石智中攝）

其實楊世彬正職是華文老師，教書40個年頭，現在算是半退休，而表演是他的興趣，他用福建話笑稱當演員「賺嘸吃」，多半在舞台劇及電視影集能看到他身影，這次能與導演合作他笑笑說「真是個謎」，對於演出感到榮幸。楊世彬2008年第一次來台旅遊，陰錯陽差參加了當時正夯的《海角七號》拍攝景點旅行團，就此愛上台灣，每年都帶著太太來大嗑美食。

(中時 )