行政院長蘇貞昌過度疲勞導致顏面神經失調，昨天配合醫囑在家休養後，今天已回到行政院上班，未來將減少外出視察行程與假日輔選。

蘇揆日前因過度勞累致病毒感染，顏面神經暫時麻痺，醫師囑咐除服藥之外也要適度休息；總統蔡英文也說，蘇貞昌這段時間忙於答詢與行政院業務、輔選，過於勞累，她強迫蘇貞昌要休息。

「閒不住」的蘇揆，昨天請假休養一天後，今天已進行政院批公文與主持內部會議。

行政院官員說，接下來蘇貞昌每天應該都會進行政院開會、批公文，但外出視察行程與假日輔選都會減少。

(工商 )