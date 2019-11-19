養病一天 蘇揆閒不住 急銷假上班 23:152019/11/19 工商 蘇秀慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌過度疲勞導致顏面神經失調，昨天配合醫囑在家休養後，今天已回到行政院上班，未來將減少外出視察行程與假日輔選。 蘇揆日前因過度勞累致病毒感染，顏面神經暫時麻痺，醫師囑咐除服藥之外也要適度休息；總統蔡英文也說，蘇貞昌這段時間忙於答詢與行政院業務、輔選，過於勞累，她強迫蘇貞昌要休息。 「閒不住」的蘇揆，昨天請假休養一天後，今天已進行政院批公文與主持內部會議。 行政院官員說，接下來蘇貞昌每天應該都會進行政院開會、批公文，但外出視察行程與假日輔選都會減少。 (工商 ) #行政院 #蘇貞昌 #輔選 #顏面神經 #銷假 也許您會感興趣 推薦閱讀 不分區卡游？蘇：不認識「洪什麼的」 09:022019/11/16 政治 蘇貞昌、卓榮泰造勢 痛批藍不分區 12:532019/11/16 政治 高雄全國競總成立 蘇貞昌陪蔡英文大進場與賴合體 17:122019/11/16 政治 陳明文青年軍輔選團成軍 搭《台灣隊長》歌曲全力輔選 20:382019/11/16 政治 蔡賴配出爐 蘇貞昌：最強組合 12:042019/11/17 政治 蘇貞昌顏面神經麻痺 行政院：過度勞累引起病毒感染 20:472019/11/17 政治 無視顏面神經麻痺 蘇貞昌拿撞球桿化身蘇教授 21:152019/11/17 政治 蘇揆顏面神經麻痺臉歪 醫這樣看 00:112019/11/18 生活 行政院長蘇貞昌 視察台南園區擴建案 04:102019/11/18 產業特刊 蘇貞昌顏面神經失調 暫停出外視察 13:502019/11/18 政治 政治熱門新聞 僅差0.6％！這份民調蔡韓正在「交叉ING」 - 政治 恐擠掉謝龍介...被問車宜靜專業是什麼 吳敦義反應驚呆主持人 - 政治 綠議員飆罵「坐下！聽不懂人話？」 李四川怒回一句 - 政治 這件事露了餡 網：吳敦義政治生命將結束 - 政治 別被阿扁看扁！李明賢怒揭陳致中惡行 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。