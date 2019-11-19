網路總是會有一種人，喜歡造謠誤導大眾取樂，為了形塑香港抗爭者的弱勢，竟有人拿毫不相關的病童照片，當成理大生的受傷照片，真不知是何居心。

臉書上流傳一名女孩口鼻耳流血的照片，說明寫著「理大學生受困，學生非常疲倦，沒有足夠的食物補給，再加上大多學生遭藍色化學酸性液體水柱沖擊，呈現失溫狀態及耳膜震裂，估計已有多位同學傷重、血流不止，港府將對理大斷水、斷電，越晚情況將越不樂觀!」

這篇文章被分享了1.1萬次 ，然而內容卻是錯的，事實上照片來自印尼媽媽的臉書，她的女兒生了重病，耳鼻流血陷入昏迷，她希望網友能為女兒祈福，才留下這些照片。

在得知照片遭到誤用後，她也非常生氣，臉書上留言「沒人可在未經許可的情況下利用我生病女生的照片.... 這是非常惡劣，竟利用了生病造謠」

發現真相的網友生氣的說「我真的受夠這些港台覺青了，為了自己的利益，一天不造謠會死嗎？香港的情況已經危急到需要靠消費別人重病的小孩來博取同情嗎？港警如果真的那麼暴力，為什麼不直接拍張受傷的人來譴責，硬是要消費別人家的孩子？」

到新聞發布為止，造謠文仍未收回，而破解文的分享不足百次。

(中時電子報)