前國民黨主席洪秀柱。（圖／資料照片，季志翔攝）

黃福其／台北報導

經濟部昨天在立法院答詢，證實台商境外資金回流是零；前國民黨主席洪秀柱今天在臉書痛批「蔡英文總統是假數字總統」，並轟「說謊成性的政府，沒有資格領導國家！」

洪秀柱說，蔡英文總統在尋求連任的道路上，用各種編造的數字哄騙百姓，走到哪裡都要對自己的「豐功偉業」好好複誦一番，說出各種天花亂墜的話語，以為可以麻痺人民的真實感受，實際上卻是各種矇騙與謊言。

她說，從今年初開始推動的「歡迎台商回台投資行動方案」被蔡英文總統當作自己的「重要政績」，蔡總統每天都要「提醒」台灣人民「台商回流總額7000億元」，但在國民黨黨立委細問下，才發現這 7000 億元當中，有七成以上是國內資金，只有三成從國外匯回。雖然經濟部次長稱這三成2250億的國外匯回資金，將在今年落實，但是距離今年結束剩下一個半月，目前真正的「回流資金」仍然是0！

洪秀柱說，回首過往三年多，民進黨政府的各種謊言都是編織給人民虛幻的美夢，卻永遠不可能實現，例如蔡總統口口聲聲說台灣不缺電，結果815全台大跳電之後，只好硬著頭皮「火力全開」，還緊急讓核二上線供電。民進黨欺騙支持者「台灣不缺電」、欺騙人民「非核家園的路線沒問題」，還大言不慚的到處宣傳備轉容量達10％以上，卻無視2019年核能發電占比從過去的9％提高到14％，這樣的路線真的叫做「非核家園」嗎？

她說，農委會主委陳吉仲去年還稱台灣的農民平均年收入達154萬元，這是多麼可笑的一件事！實際走訪基層就知道台灣的農民有多辛苦，很多農民的年收入甚至不到20萬元，看到農委會公布的假訊息，心裡會有多苦、有多氣！

洪秀柱說，過去國民黨執政時，蔡英文主席曾批評馬英九總統是「數字總統」，她批評馬總統「只見數字，不看人民」，現在一樁又一樁的事實呈現在眾人眼前，大家終於看清楚了真正的「數字總統」是誰。然而更令人遺憾的是，蔡總統不僅是「數字總統」，更是「假數字總統」，一個說謊成性的政府，還有什麼資格領導國家？

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(中時 )