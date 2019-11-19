獲得第14屆「文馨獎」常設獎金獎的團體代表，與頒獎人合影。（世界宗教博物館提供／葉書宏新北傳真）

世界宗教博物館發展基金會副執行長范敏真，以身為文化園丁為榮，對於世界宗教博物館發展基金會第5度獲頒「文馨獎」，相當感謝。（世界宗教博物館提供／葉書宏新北傳真）

文化部主辦的第14屆「文馨獎」頒獎典禮，今（19日）下午在松山文創園區5號倉庫舉行，獲得「常設獎金獎」的世界宗教博物館發展基金會，由副執行長范敏真代表領獎，從頒獎人智榮基金會董事長施振榮手上接過獎座時，想起世界宗教博物館創辦人、靈鷲山開山住持心道法師在全球播下跨宗教愛與和平、生命教育的種子，感動萬分，也將繼續秉持初衷，深耕文化藝術、教育領域。

心道法師以「慈悲與禪」為宗風，創立靈鷲山無生道場，除了弘揚佛法，早在1991年時，就以籌建世界各宗教及生命教育為展示主題的專業博物館為目標，1993年成立世界宗教博物館發展基金會，以「尊重每一個信仰、包容每一個族群、博愛每一個生命」為核心精神，長期致力全球宗教交流、深耕跨宗教對談，並以推動「愛地球、愛和平」為終身職志，積極奔走催生博物館。

2001年，全世界首座世界宗教博物館，終於在新北市永和區誕生。18年來，心道法師堅持募集經費贊助籌劃文化藝術特展、教育研習講座、出版刊物，推廣文化藝術及生命教育，也努力與國際間不同文化及跨域合作，傳遞民眾尊重信仰、包容族群及博愛眾生等精神。

宗博館不斷獲得國內外觀眾好評，也持續受到政府各機構肯定。2002到2019年，連續18年獲得內政部表揚「興辦社會公益事務績優宗教團體」；2004到2010年，連續4屆獲文建會頒發的文馨獎；2017年成為「博物館法」立法後，台灣第一座通過政府檢核登記立案的私立博物館；今年再獲文化部第14屆文馨獎殊榮，為一座兼具社會教育與傳承宗教藝術的國際性博物館。

「滋養藝文，豐厚沃土」，文化部長鄭麗君特別到場，代表藝文界向獲獎者表達最誠摯的謝意。她說，文馨奬是為表達政府向支持台灣文化藝術發展的企業、團體及個人的感謝，也希望帶動社會各界更願意投資文化，共同形塑更自由、多元、有活力的藝術文化環境。

她強調，經濟使國家強大，文化使國家偉大。拚經濟之餘，挺文化也相當重要。每2年舉辦的「文馨獎」表揚活動，獎項分為常設獎與特別獎兩大類。常設獎以「出資金額」為評獎標準，本屆常設獎獲獎的有126案，包括「金獎」36案、「銀獎」18案、「銅獎」59案、「獎牌」13案；特別獎有14案獲獎，投注藝文領域逾20億元，金額再創新高。

2017到2018年，世界宗教博物館發展基金會共捐助超過1000萬給宗博館，辦理「遇見伊斯蘭文化」、「悲智境相－洛桑龍達上師‧青海熱貢唐卡藝術展」、「繡裡乾坤－寺廟繡品的故事」、「李天祿布袋戲展演－戲偶服飾繡品展」、「相信的模樣－蔣晟琉璃佛造像」、「愛與光－聖經繪畫故事」、「絕品的分身術－移動的敦煌，宗教經典再現，國寶書畫複製」、「山．靈．敬－回返祖靈智慧的人間淨土」、「觀音緣‧無盡藏，觀音緣‧普世之光－百八觀音與林健成先生紀念特展」、「繡佛莊嚴－初代韓國人間國寶刺繡匠韓尚洙特展」、「深河遠流－南傳佛教文化特展等大型藝術展覽，深獲各界好評。

另贊助許多文化藝術活動，包括：47場繪本說故事及親子律動、超過百餘場專題講座及工作坊、5場電影欣賞與映後座談等。與王永慶先生教育基金會、學校及各協會攜手，辦理教育推廣與人才培訓，包括：「2300萬人的幸褔學堂」、「365天生命教育護照」、「多元文化校園巡迴展」等，從基礎教育將文化藝術扎根。

范敏真以身為文化園丁為榮，對於世界宗教博物館發展基金會第5度獲頒「文馨獎」，相當激動，想起過程中點滴耕耘與付出，經過嚴苛的評審過程，最後脫穎而出，更是感謝，也將持續發揚與保存珍貴的宗教文化，發揮生命教育功能，豐富民眾心靈涵養。

(中時 )