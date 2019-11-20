消息傳開後，該公司在徵才網的私人秘書職缺已經關閉，無法確認是應徵太踴躍已經額滿，或是職務內容引發爭議而結束徵才。 (圖／翻攝自徵才網)

工作月薪20萬一定讓人稱羨不已，但有時候工作條件真的要看仔細。台中一家公司開出私人秘書職缺，薪水大方給15到20萬，更標榜隨老闆出遊世界各地，然而眼尖網友發現，其中一項括號內的條件竟是「熟悉精油按摩舒壓者更佳」，直呼事情不單純。

徵才網上，這家位在台中的資訊公司開了「總監私人隨行生活秘書」職缺，不但表示可跟著老闆到世界各地邊出差邊度假，生日、四節、年中與年終都不會少，出差公司會提供一切住宿與餐點，並保證手機不用24小時開機，試用期首月拿7萬5，通過後立刻升上全薪。

職務內容方面包括「5點半起床打理總監私事與穿著」、「提領總監每日所需零用金、前一晚準備總監衣物，協助總監安排服裝」、「負責任何活動出行前聯絡，熟記顧客喜好」、「協助總監安排商務、家庭餐敘宴會」等，但其中一點寫著「負責總監私人生活各項安排與處理」，還附註「熟悉精油按摩舒壓者更佳」。

徵才文章轉至PTT後，鄉民們也議論紛紛：「事情不單純...」、「這在徵秘書還是找老婆」、「是在找合法高級女僕嗎」、「等於24小時都要陪在老闆身邊啊，難怪不用全天開機XDDD」、「是不是忘記打限女性」、「精油按摩...目的好像太明顯了」、「能幹的秘書，我懂」。

消息傳開後，該公司在徵才網的私人秘書職缺已經關閉，無法確認是應徵太踴躍已經額滿，或是職務內容引發爭議而結束徵才。

(中時電子報)