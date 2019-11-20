資深媒體人黃暐瀚19日表示，作為政治評論員，他的確會看民調，但這次是真的是稍微看一下就好，不用看太多！
黃暐瀚在《POP撞新聞》直播中分析，很多人談到民調，包括TVBS差8％等等，身為一個政治評論員，的確會看民調，可是這次是他覺得民調就真的是稍微看一下就好，不用看太多！
雖然蔡英文民調比韓國瑜高，是事實；但支持韓國瑜的民眾熱情度比蔡英文還要高，也是事實！但還要比人與人的溫度！
(中時電子報)
資深媒體人黃暐瀚19日表示，作為政治評論員，他的確會看民調，但這次是真的是稍微看一下就好，不用看太多！
黃暐瀚在《POP撞新聞》直播中分析，很多人談到民調，包括TVBS差8％等等，身為一個政治評論員，的確會看民調，可是這次是他覺得民調就真的是稍微看一下就好，不用看太多！
雖然蔡英文民調比韓國瑜高，是事實；但支持韓國瑜的民眾熱情度比蔡英文還要高，也是事實！但還要比人與人的溫度！
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