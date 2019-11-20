新手熊貓撞「賓利」 傳車主求償700萬 （影/中天新聞）

外送員由於搶單時效，想要爭取業績而搶快，使得他們騎車在馬路上穿梭時，一個不小心就很容易發生車禍。有網友在臉書社團PO文，這名外送員加入這行才7天，沒有想到就發生嚴重車禍，騎士當場開放性骨折，更慘的是他撞上千萬名車，該網友還表示，外送員被賓利車主要求賠償700萬的天價維修費，消息引發眾多網友議論。

原PO在臉書社團「靠北熊貓」爆料，表示在今年5月一位新加入的熊貓外送員，在上班不到7天的時候，當時到「民生社區」內的延壽國宅送餐，就發生車禍事件撞上賓利。從原PO分享的照片可見賓利遭熊貓外送員撞擊後，左邊板金、後照鏡以及擋風玻璃都損毀。

原PO更指稱，該名外送員被賓利車主「求償700萬」的維修費。PO文一出後，立刻吸引許多網友議論紛紛，留言喊說「天價啊好恐怖」、「要賣腎啦」。

進口轎車業者表示，看被撞到的賓利車況，以還沒拆開裡面的零件來看，目測維修費大概要100萬跑不掉。不過，有媒體報導，對於外傳車主求償700萬天價維修費，外送員僅表示雙方還在法院談和解，其餘則不願多說。

(中時電子報)