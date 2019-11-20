國民黨不分區名單引眾怒，黨主席吳敦義連日來也慘遭砲轟，但本人似乎不以為意，面對主持人蘭萱問「為何拒絕擔任韓國瑜競選總部主委」，吳敦義回答再度引爆網友，連名嘴黃暐瀚都忍不住秀出證據打臉，痛罵吳敦義是「賊」。

吳敦義18日上午接受蘭萱專訪，訪問長達半個鐘頭，蘭宣在《少康戰情室》中說出感想，表示吳敦義似乎已經完全是抱著「笑罵由人」的心態。談論到吳敦義拒絕接任韓競總主委時，來賓黃暐瀚不滿吳敦義說曾永權沒通知，當場秀出證據打臉，表示10月14日時，吳敦義就曾承諾曾永權可以接總幹事，自己則接名譽主委。

黃暐瀚說，吳敦自10月14說自己很忙，沒辦法當主委，現在卻跑到蘭萱節目說沒人問他，主持人趙少康則幫吳敦義圓場「你從善意角度看，他忘了啦，真的不記得」，黃暐瀚聽到後當場發飆：「不是忘了耶，趙先生，他是賊耶」，黃暐瀚表示吳敦義相當賊，內心想的是「我說我很忙沒辦法，但你來問我我會答應，可是你沒來問我」，痛批公開說自己沒辦法，卻又要要求別人問他。趙少康趕緊緩頰：「我懂啦，我是說從比較善意角度，他(吳敦義)就是忘了講過這些話」，但若從非善意角度來說就真的不明白了，民進黨立委郭正亮則說：「搞不好他還在氣朱立倫去接主委」，讓趙少康無奈說「好吧」。

(中時電子報)