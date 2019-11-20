中華男足20日在2022世足亞洲區第2輪資格賽作客約旦首都安曼，結果開賽4分鐘就先失球，陷入苦戰，溫智豪的自由球射門則被門將沒收，上半場結束以0比3落後約旦。

中華男足這次世足資格賽的第1戰，就是9月6日在台北田徑場迎戰約旦，於滂沱大雨中僅以1比2小負，溫智豪還攻入1球。這次中華隊剛經歷客場0比9慘敗給科威特的打擊，先發陣容除右腳脛骨骨折已回國治療的陳毅維缺陣，由吳俊青入替，前鋒陳瑞杰取代朱恩樂，其餘9人都與對科威特相同。

開賽第4分鐘，約旦前鋒法薩（Baha' Faisal）接應穿越球突入右側禁區起腳破門，替主隊首開紀錄。失球後中華隊逐漸穩住陣腳，也有多次攻勢推進到前3分之1的攻擊區域。第19分鐘，溫智豪前場斷球，短傳給右翼沈子貴再接獲回傳，於禁區邊緣被絆倒犯規。溫智豪在門前19碼位置以左腳踢出貼地的自由球勁射，可惜被門將薩菲（Amer Shafi）跪地沒收。

第25分鐘，約旦的厄桑（Ahmad Ersan）在左前場刁鑽擺脫中華隊兩人夾擊內切，中華隊隊長陳柏良第一時間沒有上前封阻，厄桑立刻起右腳遠射，球精準打入右上死角，比分擴大為2比0。

中華隊門神潘文傑此役依然有出色表現，第30分鐘連續擋出約旦兩記勁射，第37分鐘又拍掉對手的直接自由球。可惜第42分鐘約旦左側開出低平角球，球在前點被碰到空中，約旦阿拉布（Yazan Abu Arab）頭槌頂中門楣下方，潘文傑回身救球奮力擋出，卻無法阻止艾阿賈林（Salem Al-Ajalin）在門前補刀，上半場中華隊3球落後。

中華隊先發陣容：1潘文傑；3陳庭揚、2王睿、6陳威全、4洪子貴；11吳俊青、12溫智豪；7沈子貴、17陳柏良（隊長）、16蔡立靖；22陳瑞杰

(中時電子報)