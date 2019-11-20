陳立農（農農）參加大陸綜藝節目《偶像練習生》聲名大噪，19日正式簽約環球音樂，並以「N.E.W.S」為主題，除了包含「North、 East、West、South」東、西、南、北四個方位象徵「環球」外，「N」是「農」的首字母，「NEWS」也象徵新身份、新合作、新征程，也代表19歲的陳立農將以全新姿態「立」足華語樂壇。

環球音樂大中華區總裁暨執行長張松輝代表公司贈送陳立農一把專屬粉色電吉他。（環球音樂提供）

陳立農19日正式加盟環球音樂。（環球音樂提供）

包括環球音樂全球新興市場執行副總裁Adam Granite、環球音樂全球市場部執行副總裁Andrew Kronfeld、環球音樂全球新興市場數位戰略副總裁Ulrik Cahn、環球音樂全球品牌商務執行副總裁Olivier Robert-Murphy 四位國際高層送上祝福VCR，此外環球音樂大中華區總裁暨執行長張松輝代表公司贈送陳立農一把專屬粉色電吉他，希望農農未來能夠擴大音樂創作範圍，為粉絲帶來驚喜。

此外更宣布將推出首張個人專輯，邀請薛之謙擔任製作人，他更透過VCR驚喜送祝福，對陳立農來說，薛之謙不僅是優秀歌手，更是成功的製作人、唱作人，能邀請偶像為他製作首張專輯，「驚喜大禮」讓陳立農喜出望外，也開心表示「有了偶像的支持，一定會更加努力」。

(中時 )