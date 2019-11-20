亮哲19日出席大愛劇場《與愛同行》首映記者會，他劇中與飾演爸爸的馬力歐有不少爭執衝突戲，戲外已婚8年、育有兩個可愛女兒的他笑說，自己在婚姻與當爸爸這一塊可是馬力歐的學長。不過他自嘲在家根本是「工具人」，共有老婆和兩個女兒3個主子，還說「好羨慕」馬力歐可以跟老婆吵架，「因為我都是被吵那一個，我老婆太聰明，吵不起來」！他認為夫妻之間，就是權力的對抗，「是男人都不能投降，雖然十次輸九次，但永遠都不能認輸」！

亮哲是兩個女兒的大玩偶。（摘自臉書）

亮哲說，因為他老婆很聰明又會處理事情，加上是導演出身，相對的就很會發號施令，例如她自己先把8件事都做完，會留兩件事給他做，他為了保住「一家之主」的地位和顏面，不想要變「細漢ㄟ」，就會進行無聊的小對抗，覺得「我為什麼要聽妳的安排」，故意不當下馬上做或假裝沒聽見，不過十次有九次都會輸，如果不小心反抗成功就會暗自竊喜，「但她根本沒在理我，我只是自己在演自己的內心小劇場啦！但一定要演，不演不開心啊」。

亮哲說因為自己是女兒控，兩個女兒不自覺把他當佣人，常常說「爸爸幫我拿這個、爸爸幫我拿那個」，但他後來突然發現女兒連「請」都沒講很不對，也發現是他與老婆的相處無形間帶給女兒的影響，因為現在女兒長大了都聽得懂，所以他也進一步與老婆有一些「微妙的對抗」。

亮哲與吳政迪在《與愛同行》飾演不同階段的男主角。（大愛台提供）

亮哲、吳政迪、馬力歐出席新戲記者會。（林淑娟攝）

他劇中飾演吳政迪的成年版，與飾演的父親的馬力歐經常吵架，被問到真實生活中跟父親的關係，亮哲說沒印象有過衝突，因為父親是射箭國手又是軍人，只有印象是他偷打電動被爸爸拿箭抽打。

吳政迪在劇中飾演年輕時的兒子，回到真實生活中，吳政迪說自己其實沒有叛逆期，因為國中開始就到台北讀了10年劇校都住校，很少回家，假日回家也是簡單過完一天又要回學校了。

(中時 )