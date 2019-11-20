孫尤安邀金曲新人ØZI共譜新歌〈伸縮自在的愛〉，ØZI表示從漫畫《獵人》找靈感，寫出遊走「想像尺度」邊緣的獵豔歌曲，讓她大讚ØZI是萬人迷之餘，還稱這首歌是適合兩人的風格的求愛歌。

這次有機會能與ØZI首次合作的孫尤安覺得特別開心，由於兩個人早在三年多前在一個朋友的聚會場合認識，所以彼此之間的相處的氣氛特別輕鬆愉快；形容ØZI是個「有趣又幽默的小男生」，她笑說：「我們相處蠻自然的，而且常被他逗到笑不停！很多朋友都說他是萬人迷，我覺得很合理！因為他帥又有才華又幽默貼心，絕對是萬人迷代表！」而ØZI則表示孫尤安是個很chill的女生，他笑說：「電眼美女無誤！她的眼睛超電！電力超強！」

孫尤安有常常接收到獵豔男生的求愛攻勢嗎？結果答案出乎意料之外竟是「很少！」孫尤安笑說：「可能我不笑的時候感覺很兇，也擋掉一些想要追我的男生！不過我念書時有遇過一個男生為了追我，竟然出動他的全班同學用人體排字在操場上排了一個I love you來告白！不過因為我是蠻感覺派的人，因為跟他沒有很來電，所以最後還是當朋友！」

(中時 )