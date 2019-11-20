從書單排行榜看趨勢！充滿多重考驗的2019年，如何安頓身心是最受矚目的議題。誠品書店公布2019年度Top 10十大暢銷書，今年「做自己」最能引起共鳴：《蔡康永的情商課：為你自己活一次》鼓勵大家擁有高情商，能改變一個人的命運，句句中肯受用，奪下誠品書店2019年度暢銷排行榜冠軍；百萬網紅鍾明軒《我決定我是誰》與前美國總統夫人蜜雪兒．歐巴馬《成為這樣的我》，書寫在成長過程中被霸凌到自我認同的心路歷程，呼籲讀者勇敢找尋、面對自我，雙雙登上誠品書店2019年度暢銷排行榜。

有些人苦於難以完整表達自己，李勁《99%的人輸在不會表達2》教您運用良好的說話技巧，奪排行榜TOP2；解開內心的困惑、全球暢銷超過百萬冊的《解答之書》用獨特新奇的模式提供解答，成功帶動話題，也拿下排行榜TOP3。從誠品書店2019年度暢銷排行榜，可以發現許多讀者希望透過閱讀，找到真正的自己。

日本名導演是枝裕和電影裡「日本國民母親」樹木希林首度於台灣出版《離開時，以我喜歡的樣子》，書中120則珍貴的「人生訊息」引起廣大迴響、啟發無數讀者，更登上藝術類書籍TOP1；今年最受矚目的動畫電影《天氣之子》，日本電影票房已破百億，由導演新海誠親自執筆的原作小說上市；橫跨多領域的作家蔡康永作品貼讀者心聲，除了《蔡康永的情商課：為你自己活一次》奪下排行榜冠軍，今年出版的《蔡康永的情商課 2：因為這是你的人生》教讀者在人際關係中保有自己、活得自在，上市兩周銷量破三千本，表現亮眼。

年度暢銷排行榜除了關懷自我，國際級暢銷作家新作也持續受到喜愛。「醫學懸疑天后」泰絲．格里森《門徒》緊湊流暢的故事，讓懸疑效果極具感染力、日本知名作家東野圭吾《空中殺人現場》巧妙的解謎過程，配上戲劇性轉折與張力緊扣人心，都是讀者欲罷不能的精采好書。橫跨各年齡層、堪稱最成功的IP產業「寶可夢」持續發燒中，「抓寶」玩家隨處可見，詳載角色資訊的《精靈寶可夢 太陽&月亮 寶可夢全國大圖鑑》是粉絲必備寶典，登上誠品書店年度暢銷排行榜TOP4。遠離3C產品，擅長以溫柔文字觸碰讀者內心深處的台灣暢銷作家Peter Su《陪伴，是世上最奢侈的禮物》，鼓勵讀者把握時間陪伴身邊重要的人，溫暖貼切的故事拿下TOP5。

誠品書店12/4(三)邀請評論洞悉力甚深的資深媒體人陳文茜、甫獲金鼎獎肯定的旅台婆羅洲華文作家張貴興、曾獲多項華文文學奬作家駱以軍、以及多次擔任金鐘獎等大獎評審的社會學者李明璁等人進行對談與交流，激盪出對華文閱讀未來的想像。

誠品書店2019年度新書不分類暢銷TOP10。（誠品提供）

(中時電子報)