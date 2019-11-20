第14屆文馨獎頒獎典禮於今（19）日在松山文創園區五號倉庫隆重舉辦，本屆常設奬獲獎126案，特別獎獲獎14案，總贊助金額逾新台幣20億元。文化部長鄭麗君親臨代表藝文界向獲獎者表達最深的致謝。交通部長林佳龍、文化內容策進院董事長丁曉菁、國家文化藝術基金會董事長林曼麗、智榮基金會董事長施振榮也出席頒獎。其中有2018年台中世界花卉博覽會共創「聆聽花開的聲音」核心裝置藝術之11家企業也獲特別獎。

文化部長鄭麗君表示，文化不只代表一個時代的精神，更是一個國家重要的靈魂。在數位新經濟的時代，文化力，更是一個國家邁向知識經濟的基礎，是推動國家進步最重要的軟實力及原動力。文馨獎的設立，除了表達政府向支持台灣文化藝術發展的所有企業、團體和個人最誠摯的感謝以外，也希望文馨獎能夠帶動台灣社會各界更願意投資文化，共同形塑一個更自由、多元、有活力的藝術文化環境。

第14屆文馨獎「評審團特別獎」─2018年「台中世界花卉博覽會」核心裝置藝術作品協力企業。（圖取自文化部官網）

本屆評審團特別獎得主施振榮先生受獎時表示，過去他是科技人，退休後一直在藝文界擔任義工，由於文化部及各界的努力，台灣藝文創作的能量非常充沛。面對未來，可以有更多的突破，過去他是科技「兼」商，將來更要做文化界的「兼」商，從文化科技出發，透過優質的創作，轉換成文化價值，也希望創作票房能回歸藝文界，整合文化與科技，讓文化內容及科技場域都能夠國際化，提升台灣對國際文化的貢獻度。

本屆特別獎得主包含榮獲「年度創意獎」的「InOasis工業綠洲」，以藝術改造活化舊工廠倉庫為黑盒子劇場；「財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會」，則結合社區長照與藝文，展出長者的藝術創作；獲「長期贊助獎」的「財團法人聚和文化藝術基金會」長期贊助小提琴家曾宇謙、福爾摩沙合唱團等藝文團隊。

「財團法人邱再興文教基金會」長期為國內作曲家舉辦「春秋樂集」發表會，並贊助Taiwan Connection、財團法人台北愛樂文教基金會、當代傳奇劇場，讓藝術家與團隊在專業領域綻放光芒。另榮獲「藝文人才培育獎」的「財團法人研華文教基金會」，致力推動產學合作，與國立台灣戲曲學院及國光劇團合作專案，培育優秀青年戲曲人才；「財團法人漢光教育基金會」則贊助台北曲藝團之說唱藝術人才培育，給予青年學子劇場的實踐機會。

企業端對藝文的參與也不遺餘力，榮獲「企業貢獻獎」的「台灣電力股份有限公司」辦理台灣電業文化資產保存相關專案工作，如特展、編纂叢書、市定古蹟台灣電力株式會社社長宿舍維護及修復等，積極推動社會文化教育；「台灣福興工業股份有限公司及財團法人台灣福興文教基金會」則支持高雄在地藝術盛事，如衛武營開幕季、駁二青春設計節等專案，提升在地文化認同，翻轉工業城市之形象。

蟬聯「年度贊助獎」的「財團法人台北行天宮」、「中國信託金融控股公司」及「富邦集團」，將資源挹注於文化藝術事業，推廣閱讀、藝文活動與成長教育課程，培育藝術人才，長期於文化藝術領域提供贊助，或購票支持並推動員工參與藝文活動，對國內藝文與公益、全人教育的推廣貢獻卓著。

本屆榮獲「評審團特別獎」的「美術館之友聯誼會」獨資贊助台北市立美術館《誰來王宅午茶》影片拍攝計畫共5支紀錄影片，依據王大閎建築與設計延伸主題，藉由知識與記憶的連結，來回望此座曾經存在，如今摹擬再現的建築，並且透過此建築，望見建築師對未來生活的想像與期許；「施振榮先生」捐款支持流浪者計畫及流浪者校園講座，讓年輕、優秀的創作者走出台灣，開拓視野，為台灣注入更豐沛的藝文創作能量。

本屆獲評審團特別獎的得主，還有2018年台中世界花卉博覽會共創「聆聽花開的聲音」核心裝置藝術之11家企業，由台中市政府整合豪華朗機工擔任主設計團隊，結合台中在地產業及製作資源，以「共創」模式進行實體整合，開創企業與藝術家新型態合作模式，亦拉近了台灣大部分中小企業及製造業對於藝文參與和贊助支持的距離。

(中時電子報)