CTWANT》民視高層鬥袂停 圍堵離職董座痛斬新北影城百億商機

獨派大老郭倍宏今年含恨遭拔《民視》董座後，至今與台內高層纏鬥仍未完。本刊掌握民視耗資15億元、商機高達百億，號稱超越「中影文化城」的計畫「民視影城」，因董事會發現疑遭郭派人馬「操控」，擔心資源被「五鬼搬運」忍痛腰斬停工。此事不僅讓員工人心惶惶，懷疑公司虧損而致裁員、減薪，與民視合作的新北市府也頭痛萬分，唯恐以影城繁榮地方的承諾將成幻影。

董事會懷疑郭仍在背後操控，因而決議讓民視影城先停工。（圖／張文玠攝）

11月15日傍晚，民視新董座王明玉率該台主管，現身立法院「康園」餐廳，親赴「前線」宴請員工。此一罕見舉動，內部都猜測應和近來公司「資金短缺、影城停建、土地歸還新北市府、虧損跳票五億、影響年終甚至裁員」等種種流言有關。

流言四起主因，來自民視在林口砸下15億元的影城建案，日前竟無預警喊卡，該計畫若中止，對民視的營運絕對是重大打擊，而停工決定，則來自董事會懷疑前董座郭倍宏雖離職，但仍將黑手伸入，不得不壯士斷腕。

為了安撫民心，王明玉在餐廳向員工喊話。她表示：「先跟同仁抱歉，這麼久才來看你們，因為這中間有很多亂象，我們之前發了一個簡訊，希望成為此後團結的開端…。」總經理廖季方也喊話，強調公司從郭倍宏離開後，內部氣氛變好，絕無外傳虧損、跳票等，「…都不要相信（流言），公司體質相當健全！」

而王提到的簡訊，11月上旬多數員工都已收到，除對跳票、虧損等闢謠外，重點是「…户外影城目前因董事會查核發現，建物發包過程有疑慮，暫時停工並暫停支付承包商最後一期工程款，視未來調查再行開工。」

本刊調查，影城工程的承包商「慶洋營造有限公司」，公司登記地在台南，負責人姓許，資本總額為1億元，民視內部不少員工都流傳「慶洋和郭倍宏關係匪淺，郭雖離開民視，仍利用該公司在背後動作頻頻」，甚至在影城工地現場，仍可看到郭所屬「宏昇營造」的人。

郭倍宏表示，當初民視董事會決議要蓋影城時，是台內行政部自行發包找廠商，他沒干預，最後得標的「慶洋」他並不熟。而民視以「承包商違約轉包」為由停工，就他所知該台給「慶洋」的公文裡，是認為「慶洋」在機電工程上找了一家知名廠商「泰創」，「但民視搞錯了，這個叫分包，不叫轉包，在工程界很正常。」

至於民視指在現場看到宏昇的人，他則說：「是慶洋向我們（指宏昇）請求協助，我宏昇也沒和慶洋簽約，只是覺得這工程是我任民視董座時簽的，不能這樣棄之不顧。」他強調，未來若民視和廠商對簿公堂，民視應該會輸，且將蒙受極大損失。

新北市經發局則表示，確實已和民視開過會，了解目前停工狀況，但對方並未說「不執行」，因此目前仍照原來契約訂的今年12月底前得完工來規範，若屆時違約，照規定是有罰款，但若能提出「無法如期完成的合理理由」，則不一定會開罰。本刊另致電民視及慶洋公司，留下提問、聯絡方式，至截稿止未獲回應。

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(中時電子報)