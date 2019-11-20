十三日，本刊獨家爆出任家萱（Selina）的前夫張承中（阿中）戀上影后尹馨後，尹馨火速認愛，更有可靠消息指出想生小孩的阿中已求婚，但尹馨考量「速度太快」而給了軟釘子。

14日傍晚，泡湯團從Hebe家出發，Selina跟Hebe都笑容滿面，一派輕鬆。（圖／本刊攝影組）

CTWANT 娛樂封面》張承中求婚尹馨遭拒 Selina與姊妹爽泡210分鐘

本刊直擊，「尹中戀」被爆隔天，Selina就和陳家樺（Ella）、田馥甄（Hebe）合體，帶著Ella的兩歲兒子「勁寶」，一行人到台北市北投區一家高檔溫泉酒店「約泡」，一待就是三個半小時。Selina的心情顯然完全不受前夫的新戀情影響。

本刊十三日獨家放送「尹中戀」的恩愛畫面，尹馨不僅立刻認愛，也獲得眾人祝福。阿中的前妻Selina更透過經紀人回應：「我和阿中是朋友也是家人，會互相關心，當然會祝福阿中。」隔天，Selina就拋下阿中戀情，合體Ella與Hebe，上演「S.H.E約泡」，大噴姊妹情。

本刊直擊，十四日傍晚五點十分，Ella的座車出現在Hebe位於台北市中山區的住所外，不久S.H.E三人便一起現身，外傳是Hebe閨中密友的廖慧呈（小廖）則抱著勁寶，默默跟在後頭，似乎是想讓S.H.E盡情聊天。這一行人當中，唯一的男丁只有兩歲的勁寶。

一身深色打扮的Selina，看起來心情不錯，顯見興致並未受到前夫的新戀情減退，眾人在一陣談笑風生中陸續上車；約四十分鐘後，抵達北投的「麗禧溫泉酒店」。

此時，身為乾媽的Hebe抱著勁寶率先下車，將乾兒子緊緊擁在懷中的她，散發出濃濃母愛，而勁寶也不會吵著找媽媽Ella，看來和乾媽的感情非常親暱。這幫「母子泡湯團」隨即進入酒店展開紓壓之旅，一待就是三個半小時。

晚間九點半左右，Selina和小廖先行步出酒店，約十分鐘後，Ella的座車再度現蹤，此時，Hebe拉著勁寶的手踏出大門，又上演乾媽、乾兒子好到黏TT的親情劇。大家紛紛上車後，座車直奔Ella的內湖住家，姊妹們的「約泡」聚會就此畫下句點。

據悉，好評不少的「麗禧溫泉酒店」，可遠眺北投市區跟丹鳳群山，裝潢採日式設計，獨立湯屋泡湯要價兩千三百元至三千三百元，最多可容納四人；住宿價格也不低，表定一萬四千元至兩萬兩千元。雖是高檔酒店，泡湯客依舊趨之若鶩，Selina甚至十二日就帶著媽媽來此泡湯，兩天後又再度光顧，可見是個熟客。

此外，本刊直擊，十五日下午四點半，Hebe戴著口罩搭上廂型車出門，約十分鐘後抵達中山醫院。只見她低調地從後門進入醫院就醫，由助理幫忙排隊掛號，自己悄悄地站在後方等待，接著再搭電梯上樓。

五點十分，助理再度現身批價櫃台，打點妥當後，才跟著主子的腳步從醫院後門離開，搭乘廂型車返回家門。

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(中時電子報)