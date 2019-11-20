綜藝天王吳宗憲有女繼承衣缽，長女吳姍儒在演藝圈短短6年，就拿下2座金鐘主持人獎，堪稱最強星二代。本刊接獲爆料，吳姍儒因再度奪獎心情大好，帶著CEO男友一同前往台北市大安區知名建案「敦南寓邸」看屋，特別中意一戶市價約1億8千萬元的百坪豪宅；此外，本刊日前二度直擊，160公分的吳姍儒合體178公分的CEO男友，兩人互動甜蜜宛如新婚小夫妻，實在讓人好奇小倆口一起看屋，難道是好事已近。

跟著老爸吳宗憲跳進演藝圈的吳姍儒，一直被認為是老爸加持，才有機會成為大型綜藝節目的主持人，即使二○一六年以中天電視《小明星大跟班》奪下金鐘獎，仍被說是託了老爸的福。

今年金鐘獎上，吳姍儒和黃子佼一起主持的節目《一呼百應》，打敗吳宗憲主持的《綜藝大熱門》，拿下「益智及實境節目主持人獎」，總算擺脫「靠爸」一詞。

本刊接獲線報，沉浸在得獎喜悅裡的吳姍儒，為了犒賞自己的努力，日前跑到台北市大安區看屋，一度相中建案「敦南寓邸」的一戶百坪豪宅，市價約一億八千萬元。

「敦南寓邸」位於堪稱豪宅一級戰區的敦南街，主打一百三十三坪雙併豪宅，每坪開價一百四十萬元起跳，近千坪基地在大安區中實屬難得一見。該社區一樓大廳挑高五˙八公尺，公設功能完善，除了規畫交誼廳，視野遼闊的頂樓（二十七樓）更是一整層宴會廳，廚房設備相當專業，備有中、西式餐廳；R樓還有露天游泳池。此外，「敦南寓邸」的對面就是和平實驗國小，周邊還有大安運動中心及台北和平籃球場，還能俯瞰台北教育大學、台大校園，生活機能強大。

「敦南寓邸」位於堪稱豪宅一級戰區的敦南街，主打一百三十三坪雙併豪宅。（圖／本刊攝影組）

延伸閱讀

(中時電子報)