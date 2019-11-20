據路透社報導，美國參議院19日全體一致通過關於保護香港人權的《香港人權與民主法案》，為美國國會力挺香港反送中的最新行動。

報導指出，美眾議院先前已通過眾院版法案，而在參議院通過參院版的《香港法案》後，目前只待整合兩院相關版本並由兩院自行通過後，即可送至白宮待總統川普簽署。

《香港人權與民主法案》被認為是美國現有《香港政策法》的加強版。據《美國之音》9月報導，該法案要求美國務卿向國會提交年度報告，評估香港是否仍「足夠自治（sufficiently autonomous）」，繼續享受不同於大陸的特殊待遇。該法案也要求國務院不應根據被捕記錄，對香港民主和平抗爭人士拒發簽證，以及要求總統制定制裁名單，對包括陸官員在內等侵蝕香港自治和法治的人士實施拒絕入境、凍結在美資產等形式的制裁。

此外，若《逃犯條例》修訂和23條立法通過，該法也要求總統制定策略，保障美國公民和企業免受威脅，包括重估美國與香港之間的引渡協議以及對香港的旅遊警示。

(中時電子報)