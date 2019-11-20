親民黨今上午9點公布不分區名單，目前傳出黨團總召李鴻鈞排第二位、永齡基金會執行長劉宥彤第3位，聯電榮譽副董事長宣明智第4位，第一位則為符合黨主席宋楚瑜宣示關心弱勢目標，將由一位在社福、弱勢團體服務的女性擔任；此份名單被視為郭系色彩濃，宋楚瑜和鴻海集團創辦人郭台銘是否結盟搶進國會，備受關注。

(中時電子報)