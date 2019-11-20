親民黨公布不分區 宋郭結盟起手式？ 09:002019/11/20 中時電子報 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 親民黨公布不分區立委名單，郭系大將劉宥彤(圖)在列。(本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 親民黨今上午9點公布不分區名單，目前傳出黨團總召李鴻鈞排第二位、永齡基金會執行長劉宥彤第3位，聯電榮譽副董事長宣明智第4位，第一位則為符合黨主席宋楚瑜宣示關心弱勢目標，將由一位在社福、弱勢團體服務的女性擔任；此份名單被視為郭系色彩濃，宋楚瑜和鴻海集團創辦人郭台銘是否結盟搶進國會，備受關注。 獨》親民黨不分區 郭系劉宥彤、宣明智入列 (中時電子報) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #郭台銘 #劉宥彤 也許您會感興趣 推薦閱讀 拚了 謝龍介驚爆選後 參選黨主席 04:102019/11/16 政治要聞 韓粉大量湧入國民黨 為逼宮做準備？ 09:162019/11/16 政治 林飛帆：支持民進黨是批判民進黨 19:422019/11/16 政治 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 08:062019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 影》總統大選登記首日 宋楚瑜上午搶頭香登記 10:502019/11/18 政治 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 英德配今登記 蔡英文：總統府已有良心 會再做四年 16:532019/11/19 政治 國民黨至少還有一群烏鴉 04:102019/11/20 時論廣場 政治熱門新聞 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 恐擠掉謝龍介...被問車宜靜專業是什麼 吳敦義反應驚呆主持人 - 政治 僅差0.6％！這份民調蔡韓正在「交叉ING」 - 政治 真的怒了！黃暐瀚在節目上發飆用這字形容吳敦義 - 政治 黃暐瀚：這次民調不用看太多 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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