圖為準鳳凰颱風的路徑預測。(氣象局)

菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，中央氣象局指出，它今天滿有機會生成為第27號颱風「鳳凰」，屆時會為台灣帶來一些水氣。同時，下周一、二又將有鋒面通過，加上東北季風再度增強，北部及東北部、東半部天氣依舊涼，降雨機率提高。故北台灣多雨的天氣將下超過一周。

氣象局預報員劉沛滕說，準「鳳凰」颱風未來的路徑預計與海鷗颱風類似，朝菲律賓北端前進，停留一段時間後減弱，周四、周五會對台灣帶來水氣，東半部有降雨，中南部則是雲量偏多。而海鷗颱風的高低層分離，今天可能減弱成熱帶低壓。

劉沛滕說，周四、周五(11/21、22) 因為偏東風配合準「鳳凰」颱風提供的水氣，東半部、北部降雨機率高，東北部有局部大雨發生；周六、周日(11/23、24)南方來的水氣有機會離開臺灣，降雨減少，但北部、東半部仍有局部短暫雨；下周一、二(11/25、26)鋒面通過與東北季風增強，北台灣及東半部轉涼、降雨機率提高。

東北季風增強 清晨最涼淡水16.2度。(中視新聞)

(中時電子報)