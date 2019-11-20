PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象深得基層選民喜愛，擁有大批「韓粉」支持者。韓黑獻策國民黨用「嘲笑」、「譏諷」對付韓粉，藉以激化韓與黨內矛盾、彼此內鬨，最終韓也將失勢，這批韓粉更將任由接收。卻遭網友打臉，韓粉們鐵到不行根本「百毒不侵」。

網友在PTT論壇發文《瓦解國瑜的唯一大絕》，寫道：「KMT要瓦解國瑜黨的唯一招式就是：嘲笑、譏諷。沒錯！就是無止盡的嘲笑、譏諷鋼鐵韓粉！但這招只有KMT能用，其餘的人使用只會令韓粉更鋼鐵、更國瑜黨化。KMT嘲諷、嘲笑、譏諷國瑜黨成員，會令國瑜黨員羞愧、崩潰、抓狂、發瘋，甚至瘋狂反撲所有對付他們的人。」

發文網友更進一步表示：「但在持續、無止盡、一峰高過一峰的嘲笑譏諷後，這些國瑜黨員會開始去重新尋找可以替代國瑜，並讓他們不會被嘲笑的首領，這時候就要看誰能接收這股勢力了！但這前提必須是有人能發起攻擊才行，可現在的KMT有這膽識嗎？現在的KMT敢面對韓粉出征嗎？」

文章一出，迴響熱烈。網友卻直言打臉：「沒用啦！」、「不會啊，看他們百毒不侵，只要一直跳針迴圈，我們就對他們放棄了」、「韓粉鐵得不像話」、「韓粉超鐵啦放棄吧！」

(中時電子報)