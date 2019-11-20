王瞳和馬俊麟演出《大時代》假戲真做，甚至帶著母親和阿姨夜闖馬俊麟住家，對著正宮梁敏婷狂罵，這讓梁敏婷忍無可忍，對王瞳提告並求償400萬元，更透過委任律師祭出4大武器全面反擊，似乎不想輕易饒過王瞳。

根據《鏡週刊》報導，梁敏婷為了對王瞳提告，一共祭出四大武器，分別是週刊拍到二人幽會的照片、在馬俊麟車上發現王瞳寫的情書、丈夫車上發現一把疑似王瞳家的鑰匙及磁扣，以及馬王二人透過共用記事軟體「evernote」雲端傳情的內容，其中這封情書更將王瞳對馬俊麟的愛表露無遺，內容寫道：「我不怕愛你辛苦，只要你是真心真意，4月24日之後，我沒有一天睡好，不是因為痛苦，就是想你」，字句透露出苦戀馬俊麟的愛意。

此外王瞳和馬俊麟更透過雲端隔空傳情，不僅爆出感情早在4月就萌芽，內容還驚見不倫戀曝光後，王瞳家人曾要求她斷絕和馬俊麟聯絡，但王瞳不為所動，只將家人怒罵訊息截圖傳到雲端記事本，似乎想博得馬俊麟同情，事後王瞳更在記事本寫著：「謝謝你來看我，我知道你對我的愛是真的，你為我做的一切，我都知道為了我特地讓我爸媽唸」，曝露出馬俊麟曾為此向王瞳家人解釋求情。

(中時電子報)