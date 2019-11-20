參選苗縣立委 徐定禎早起騎蝸牛車赴選委會登記

苗栗縣立委第2選區民進黨籍參選人徐定禎，20日起個大早，從頭份市的競選總部出發前往苗栗市中正堂辦理立委登記，徐定禎是以騎選戰蝸牛車前往，從早上7點出發，預計需騎2個小時才能抵達。徐定禎表示，騎蝸牛車可以沿路和民眾互動，這次選舉，他準備以最簡樸的方式進行，騎蝸牛車拜票可以深入大街小巷，最能親近民眾。
據悉，徐定禎在去年參選苗栗縣長時，就打造了10部以3輪腳踏車改裝成的蝸牛車，分別放在頭份、竹南、苗栗等鄉鎮市，以親踩蝸牛車巡迴大街小巷方式拜票，落選後，有支持民眾向徐定禎要蝸牛車做紀念，徐定禎送出6部，剩餘4部他留在身邊，這次徐定禎獲得民進黨提名參選立委，徐定禎將蝸牛車整修完畢，並貼上與蔡英文的聯合競選廣告，準備騎著蝸牛車四處拜票。
由於徐定禎是參選苗栗縣第2選區，其中以苗栗、頭份2市是最重要票倉，所以他將2部蝸牛票放在頭份市，另2部則要放在苗栗市，徐定禎選定20日上午登記參選立委，他因此才安排由頭份競選總部騎蝸牛車，前往位在苗栗市的選委會，預計早上7點多發，沿台13線行駛，預計9點抵達中正堂辦理登記。
(中時 )
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