苗栗縣民進黨籍立委參選人徐定禎20日早上7點由頭份市競選總部騎蝸牛車出發至苗栗縣選委會登記參選。〔謝明俊攝〕

徐定禎將去年參選苗栗縣長時使用的蝸牛車改造貼上與小英的聯合競選廣告。〔謝明俊攝〕

參選苗縣立委 徐定禎早起騎蝸牛車赴選委會登記

苗栗縣立委第2選區民進黨籍參選人徐定禎，20日起個大早，從頭份市的競選總部出發前往苗栗市中正堂辦理立委登記，徐定禎是以騎選戰蝸牛車前往，從早上7點出發，預計需騎2個小時才能抵達。徐定禎表示，騎蝸牛車可以沿路和民眾互動，這次選舉，他準備以最簡樸的方式進行，騎蝸牛車拜票可以深入大街小巷，最能親近民眾。

據悉，徐定禎在去年參選苗栗縣長時，就打造了10部以3輪腳踏車改裝成的蝸牛車，分別放在頭份、竹南、苗栗等鄉鎮市，以親踩蝸牛車巡迴大街小巷方式拜票，落選後，有支持民眾向徐定禎要蝸牛車做紀念，徐定禎送出6部，剩餘4部他留在身邊，這次徐定禎獲得民進黨提名參選立委，徐定禎將蝸牛車整修完畢，並貼上與蔡英文的聯合競選廣告，準備騎著蝸牛車四處拜票。

由於徐定禎是參選苗栗縣第2選區，其中以苗栗、頭份2市是最重要票倉，所以他將2部蝸牛票放在頭份市，另2部則要放在苗栗市，徐定禎選定20日上午登記參選立委，他因此才安排由頭份競選總部騎蝸牛車，前往位在苗栗市的選委會，預計早上7點多發，沿台13線行駛，預計9點抵達中正堂辦理登記。

(中時 )