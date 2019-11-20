2020總統大選，國民黨參選人韓國瑜所到之處皆引來爆滿人潮，但民調卻始終落後總統蔡英文。高雄市台中地區旅高客屬同鄉會前會長許雄鎮反倒很看好韓的選情，更透露深綠里長私下表示，韓當市長後跟前朝作風差很多。許認為明年大選在高雄的得票跟蔡英文相比，只會多不會少。

《TVBS》民調中心日前公布最新民調，民進黨蔡賴配支持度為45%，國民黨國政配為37%，蔡賴配目前領先國政配8%，親民黨宋余配支持度則為8%，僅10%表示未決定支持對象。據《中評社》報導，許雄鎮認為，應該顛倒著看，民進黨若把藍綠對決民調做差不多，蔡英文根本就不用選。韓國瑜人氣未減，到哪都有民眾力挺，許雄鎮說，若大家有深刻想改變的念頭，執政黨就很難再改變。

許雄鎮也很看好韓的選情，因為施政讓高雄市民很有感，市民從未見過像韓一樣願跑到下水道清淤的市長。許雄鎮透露，很多包括深綠在內的基層里長都私底下表示，韓當市長後跟前朝作風差很多，這次登革熱在高雄被控制的很好，連下暴雨會積淹水的地段，現在都改善了。許雄鎮直言，韓國瑜明年大選在高雄的得票跟蔡英文相比，只會多不會少。

(中時電子報)