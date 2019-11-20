許多狗奴換算愛犬的年紀的方法，就是直接乘以7，但根據美國遺傳學家表示，這個算法簡直是神話，並不準確，因為人和狗的成長速度不同，因此研究團隊，透過DNA的變化速度，推演出的一套更加準確的全新換算方法。

根據遺傳學家蒂娜（Tina Wang）的團隊研究指出，換算出一個萬用的年齡公式很難，因為狗的壽命長短落差很大，有些犬種的平均壽命只有6到7年，但有些犬種卻是17到18年。此外，狗和人的成長速度也不同，因此研究團隊著眼在兩者間 DNA的 變化，計算甲基加入 DNA 的速度，來獲取人和狗在「遺傳時鐘」的年紀換算方法。

後來，研究團隊也推出一套換算公式，狗狗壽命的自然對數乘以16 後，加上31 。相信很多人不知道自然對數要怎麼算，因此可以參考「Natural Logarithm Calculator」（https://www.rapidtables.com/calc/math/Ln_Calc.html）直接輸入狗狗幾歲，就能得出相對應的自然對數。

美國遺傳學家演算出新的換算公式，透過了解DNA變化，得出更準確的年紀。（圖／翻攝自RapidTables）

用2歲的狗狗來舉例，點入網站後輸入2，會得出自然對數為 0.69 。按照新的公式計算，把0.69 乘以16會得出11.04，再將11.04 加上 31 ，四捨五入後會得出42 。換句話說，1隻2歲大的小狗，其實已經是人類的42歲了。

這樣的算法，相較於乘以7而言，狗狗的年紀大了很多，但是據研究團隊表示，狗的青春期比人短太多了，牠們的成熟速度也很快，因此透過DNA演算，才能獲得較準的答案。

(中時電子報)