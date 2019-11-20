網友在臉書上分享韓國瑜的勝利方程式。

國民黨總統候選人韓國瑜雖在媒體民調上長期落後給總統蔡英文，但還是全台跑透透，努力拚選舉，近來民調有明顯拉近的趨勢，TVBS民調更是從差距二位數一口氣拉近到8%，有網友在臉書上分享，表示「國民黨離勝利只差1%！」透露韓國瑜還有無限可能！

網友分析，民調跌落通常會出現「牆倒眾人推」的惡性循環，當一方開始潰敗時，派系能閃則閃、地方勢力能跑則跑，民調數字也會「一洩千里」；而民調攀升也是同樣的道理，當勝利的希望展現時，該到位的派系、地方勢力都會自動到位，「跟勝利者站在一起」是人的本性、也是人之常情。

而韓國瑜的勝利方程式也在此，網友預告，「當民調再拉近1%」，來到7%，黨內大老就會出馬；這時民調就會因此拉近到5%；當差距進入5%，地方派系就會全力相挺，這時候民調就有機會再往差3%邁進；當民調僅差3%，就會明顯感受到人心思變的力量，這強大的洪流，甚至可讓「郭董挺韓」這種奇蹟都可能會發生！

網友認為，蔡英文已經沒戲了，支持度的天花板就在那邊，不可能再高了；而韓國瑜則在這最後兩個月，還有無限的可能！

(中時電子報)