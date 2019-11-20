每年處理龐大的家禽羽毛和廢棄屠體的台北畜產運銷公司（簡稱畜產公司），在今年4月被人檢舉涉嫌圖利廠商，雖然經過台北地檢署調查後，做出了不起訴處分，然而這起案件卻意外牽扯出該公司高層遭職場霸凌的醜聞。

據《鏡週刊》報導，畜產公司的前總經理楊嘉仁遭調去掃廁所和其他清潔工作

。據報導，楊嘉仁之所以會落得這下場皆因未配合柯市府期待，在第一時間讓出位置給柯的愛將，才會遭降調。

2017年畜產公司將處理禽類羽毛及死去屠體的清運工作，交給有疑義的普盛公司承包，在發現疏失後畜產公司不但未與普盛解約，更無求償行為，還讓普盛取回了履約保證金，楊因此被依背信圖利等罪嫌移送北檢偵辦，此事也引起了軒然大波。

據報導，當時公司內部盛傳，只要楊不再坐這個位置，就不會被追究責任。最後，楊為保住工作，於6月3日自願請辭，降為企劃經理。畜產公司監察人和政風單位在調查後，皆認為楊並無不法情事，不過全案仍移送至台北地檢署偵辦。

最近，北檢調查結果出爐，認楊卻無不法情事，並還原事情結果，因家禽業者認為處理家禽羽毛的廠商一直漲價，因此希望畜產公司能代找新的廠商，畜產公司從環保署公告的廠商中找到普盛，沒想到簽約後才得知普盛少了一張執照，但為讓畜產市場正常運作，才會繼續讓普盛處理。

並且，畜產公司在中間只擔任代辦及代收代付，其費用皆是業者支付，畜產公司並無任何損失，也避免了家禽業者停業的危機，全案有公益性質且完全合法，最終楊嘉仁獲不起訴。

(中時電子報)