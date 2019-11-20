藝人王瞳與馬俊麟傳出畸戀，馬妻梁敏婷向王瞳提告求償400萬元，如今最新案情曝光，梁敏婷掌握包括王瞳寫給馬俊麟的情書、馬王共用筆記本APP雲端紀錄等4大鐵證，難怪會氣炸提出高額求償。
王瞳與馬俊麟在劇中演苦情鴛鴦，不料戲外也發展畸戀，馬妻梁敏婷數次在臉書發聲警告王馬，不料兩人不知收手，還上演王瞳父母與阿姨到馬家「親門踏戶」的戲碼，也讓梁敏婷決定依侵犯配偶權向王瞳提告，並求償400萬。
此案11月4日在士林地方法院首度開庭，梁敏婷掌握的證據曝光，據鏡週刊報導，梁的委任律師祭出4大鐵證：
一、周刊拍到2人的幽會照片。
二、梁敏婷翻拍在馬俊麟車上找到王瞳寫的卡片，上面寫著「我不怕愛你辛苦 只要你是真心真意」，內容宛如情書。
三、在馬俊麟車上找到疑似王瞳家的鑰匙及磁扣
四、馬王二人共用記事App「evernote」，透過雲端傳情，也保存電影票根存影等甜蜜紀錄。
(中時電子報)
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