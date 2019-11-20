根據美國媒體報導，「甜瓜」安森尼將在今天拓荒者挑戰鵜鶘之戰中身穿「00」號球衣出場。湖人當家球星詹姆斯在受訪時力挺好友，認為安森尼已經準備好了。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞指出，安森尼已通過體檢，並且和拓荒者簽下1年215萬美元的非保障合約，明年1月才會轉成全額保障，也就是說安森尼別再搞怪了，否則隨時有可能回家吃自己。

拓荒者營運總裁奧爾西在聲明中表示，安森尼是成名已久的巨星，他的到來提供了球隊渴望已久的活力，他能帶給對手威脅，也能改變戰局，希望他能幫助球隊迎向勝利的未來。

詹姆斯與安森尼同為2003年選秀黃金世代，兩人交情匪淺，詹姆斯曾要求湖人接納安森尼，可惜天不從人願。詹姆斯說，「他一直在等待這個機會，他會好好把握的，要不是今天湖人有比賽要打，我絕對會飛去現場替他加油打氣的。」

安森尼前次上場的時候是2018年11月9日火箭客場打雷霆，當時安森尼替補上場20分鐘，11投僅1中，2分、5籃板。隨後就被火箭冷凍，季中交易的時候遭到釋出。

安森尼的職業生涯共計10次入選全明星賽，1064場例行賽，場均24.0分、6.5籃板，帳面數據非常亮眼，可惜個性問題害死了他。

(中時電子報)