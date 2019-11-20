國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象與宣揚國旗理念，不僅深得基層選民喜愛，更擁有大批僑胞支持者。日前馬來西亞僑胞發現韓在君悅飯店開會，想盡辦法在門前堵到韓，成功合影那刻大喊：「等一個人！終於等到了！」
網友在臉書社團「韓家軍」發文：「等一個人！終於等到了！巧遇韓總在君悅開會，透過特殊的管道，做了生平第一次瘋狂的舉動，在門口等他終於等到他！就像電視中的他那麼真誠、平易近人！在等待的半小時，發現一直在韓總身旁的年輕黑衣帥護衛，當然不放過與他合影！」
發文網友更表示：「明天返馬凖備參與26號韓國瑜馬來西亞後援會成立大會，由佳芬姐授旗！不忘初心唯一支持韓國瑜！下架貪腐的飯桶！」
文章一出，迴響熱烈，獲得超過1300個讚、近百則留言與多次分享。網友紛紛回應：「韓家軍最棒」、「加油有你真好，歡迎回國投票」、「那是貼身祕書不是護衛喔」、「跟未來八年總統合照！好羨慕」、「唯一支持韓國瑜總統、張善政副總統」、「大家加油！送韓國瑜進總統府」、「因為韓讓我生平參加第一次造勢，相信韓也讓各位做了從來沒做的事情」。
(中時電子報)
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